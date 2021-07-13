Роман Романенко подал документы для участия в выборах в Госдуму
Лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко намерен баллотироваться в депутаты по Чертановскому одномандатному избирательному округу №210, сообщает пресс-служба московского правительства.
Кандидатуру Романенко выдвинула партия «Единая Россия», так как по итогам праймериз Герой России одержал уверенную победу в Чертановском округе.
Комментируя своё выдвижение космонавт объяснил, что предпочёл идти в Госдуму по одномандатному округу с целью «представлять в парламенте конкретных людей с конкретными запросами к власти».
«Я общаюсь с москвичами каждый день и понимаю, каким они хотят видеть свой район, Москву и страну в целом», - отметил Герой России.
Роман Романенко - второй в России и третий в мире потомственный космонавт. Герой России ранее уже был депутатом Госдумы VI и VII созывов и выступал с инициативами, направленными на поддержку пенсионеров и семей с детьми, а также стимулирование трудоустройства молодёжи и развитие детского спорта.
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