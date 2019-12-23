В Сенате США определили условия снятия с РФ «санкций из ада»

Так, согласно документу, санкции будут применяться из-за вмешательства во внутреннюю политику Соединенных штатов в том случае если разведка и Госдеп предоставит подтверждающий это доклад. Если же данные доклада будут говорить об обратном, то он будет служить поводом для снятия санкций.

По аналогии предлагается вводить антироссийские санкции из-за Украины. На принятие решения о введение или снятии санкций отводится 45 дней.

Поправки внесли члены Сената Роберт Менендес и Линдси Грэм. Последнему принадлежит наименование этих ограничительных мер «санкциями из ада».

