В Сенате США определили условия снятия с РФ «санкций из ада»

23 декабря 201920:48

В законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), который определяет условия введения и снятия санкций, внесены поправки. Об этом сообщает РИА Новости.

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Так, согласно документу, санкции будут применяться из-за вмешательства во внутреннюю политику Соединенных штатов в том случае если разведка и Госдеп предоставит подтверждающий это доклад. Если же данные доклада будут говорить об обратном, то он будет служить поводом для снятия санкций.

По аналогии предлагается вводить антироссийские санкции из-за Украины. На принятие решения о введение или снятии санкций отводится 45 дней.

Поправки внесли члены Сената Роберт Менендес и Линдси Грэм. Последнему принадлежит наименование этих ограничительных мер «санкциями из ада».

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ФОТО: Flickr // Sebastian Vital
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