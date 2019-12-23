В Сенате США определили условия снятия с РФ «санкций из ада»
В законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), который определяет условия введения и снятия санкций, внесены поправки. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, согласно документу, санкции будут применяться из-за вмешательства во внутреннюю политику Соединенных штатов в том случае если разведка и Госдеп предоставит подтверждающий это доклад. Если же данные доклада будут говорить об обратном, то он будет служить поводом для снятия санкций.
По аналогии предлагается вводить антироссийские санкции из-за Украины. На принятие решения о введение или снятии санкций отводится 45 дней.
Поправки внесли члены Сената Роберт Менендес и Линдси Грэм. Последнему принадлежит наименование этих ограничительных мер «санкциями из ада».
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