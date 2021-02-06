В Санкт-Петербурге открыли станцию метро «Невский проспект»
В Санкт-Петербурге для пассажиров открыли станцию метро «Невский проспект». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ГУП «Петербургский метрополитен».
«В 14.53 станция метро "Невский проспект" открыта для входа и выхода пассажиров», - информируют в муниципальном предприятии.
Также стало известно, что для пересадки работает вестибюль станции «Гостиный двор». Об этом информирует ТАСС, опираясь на данные петербургского комитета по транспорту.
Ранее сообщалось, что с 13:00 по требованию полиции была полностью закрыта станция метро «Невский проспект» и «Гостиный двор», несмотря на то, что в северной столице не планировались акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Напомним, несанкционированные митинги прошли 23 и 31 января по всей России, а также 2 февраля в Москве и Санкт-Петербурге после того, как Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде фактически согласился с ходатайством ФСИН и постановил заменить Алексею Навальному условный срок на 3,5 года в колонии общего режима «за многократные нарушения испытательного срока». Многих участников акции в его поддержку в центре Москвы и Санкт-Петербурга также задержали.
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