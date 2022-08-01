В России предложили запретить гражданам из недружественных стран усыновлять детей

На рассмотрение в Госдуму РФ внесли законопроект, в случае принятия которого будет введён запрет на усыновление детей-сирот из России гражданам из недружественных государств.

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Согласно документу, который размещён в думской электронной базе, также предлагается ввести запрет таким гражданам на передачу российских детей под опеку.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что передача ребёнка-сироты на воспитание в семьи граждан из недружественных стран «не отвечает национальным интересам», так как «коллективный запад» многие годы «подменяет понятия добра и зла, разрушает традиционные семейные устои и нравственные ценности».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что около 260 семей в регионе заявили о готовности принять сирот из Донбасса, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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