В России предложили запретить гражданам из недружественных стран усыновлять детей

Согласно документу, который размещён в думской электронной базе, также предлагается ввести запрет таким гражданам на передачу российских детей под опеку.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что передача ребёнка-сироты на воспитание в семьи граждан из недружественных стран «не отвечает национальным интересам», так как «коллективный запад» многие годы «подменяет понятия добра и зла, разрушает традиционные семейные устои и нравственные ценности».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что около 260 семей в регионе заявили о готовности принять сирот из Донбасса, сообщает RT.