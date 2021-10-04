В раде потребовали ввести санкции против Зеленского

Депутат Верховный рады Алексей Гончаренко потребовал ввести санкции против украинского президента из-за ситуации с «Досье Пандоры». Об этом он написал в своей Twitter.

Он также сообщил, что уже обратился к главе государства с требованием проверить информацию и предложил Совету национальной безопасности и обороны рассмотреть этот вопрос.

Ранее Политолог Марат Баширов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что опубликованная информация в большей степени затронет глав государств, например, украинского президента.

