Премьер Украины: признание Крыма – невозможно

«Для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашего государства это невозможно», — заявил он.

Напомним, Путин назвал четыре условия для нормализации отношений между Россией и Украиной. Среди них, в частности, признание Киевом волеизъявления жителей Крыма, отказ Киева от вступления в НАТО, дипломатическое решение вопроса Донбасса и демилитаризация Украины.

