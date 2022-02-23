Премьер Украины: признание Крыма – невозможно

Выполнить требования российского президента Владимира Путина о признании Крыма частью территории РФ невозможно, сообщил в эфире телеканала ICTV премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Путин считает, что Киев может попытаться отвоевать Крым

«Для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашего государства это невозможно», — заявил он.

Напомним, Путин назвал четыре условия для нормализации отношений между Россией и Украиной. Среди них, в частности, признание Киевом волеизъявления жителей Крыма, отказ Киева от вступления в НАТО, дипломатическое решение вопроса Донбасса и демилитаризация Украины.

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ФОТО: Facebook / Денис Шмыгаль
ТЕГИ:КрымУкраина
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