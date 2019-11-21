В посольстве отреагировали на сообщения о российском шпионе в Сербии

Посол РФ в сербском Белграде Александр Боцан-Харченко прокомментировал распространившуюся в СМИ информацию о якобы российском агенте, подкупающем сербского военного.

Как сообщает РИА Новости, посол отметил, что привыкли к провокациям. По его мнению, это не повредит межгосударственным отношениям.

Дипломат также добавил, что перед важными встречами зачастую появляется нечто «скандальное, что потом опровергается». Напомним, 4 декабря должна состоятся встреча лидеров РФ и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича.

Напомним, ранее сообщалось, что в сети появилась видеозапись, где якобы видно, как российский дипломат вручает сербскому агенту сумку во время встречи в Белграде, позже серб вынимает из нее конверт с деньгами. В правительстве Сербии заявили, что если это окажется правдой, ситуация станет серьезной проблемой.



