В посольстве отреагировали на сообщения о российском шпионе в Сербии
Посол РФ в сербском Белграде Александр Боцан-Харченко прокомментировал распространившуюся в СМИ информацию о якобы российском агенте, подкупающем сербского военного.
Как сообщает РИА Новости, посол отметил, что привыкли к провокациям. По его мнению, это не повредит межгосударственным отношениям.
Дипломат также добавил, что перед важными встречами зачастую появляется нечто «скандальное, что потом опровергается». Напомним, 4 декабря должна состоятся встреча лидеров РФ и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича.
Напомним, ранее сообщалось, что в сети появилась видеозапись, где якобы видно, как российский дипломат вручает сербскому агенту сумку во время встречи в Белграде, позже серб вынимает из нее конверт с деньгами. В правительстве Сербии заявили, что если это окажется правдой, ситуация станет серьезной проблемой.
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