Сербия назвала поимку российского шпиона в стране серьезной проблемой

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич прокомментировала расследование о предполагаемом российском шпионе в стране. Ее слова приводит Associated Press, передает Североамериканское бюро НСН.

Так, Брнабич заявила, что агентство военной разведки было проинструктировано изучить сообщения о том, что предполагаемый российский агент был заснят за подкупом высокопоставленного сотрудника службы безопасности Сербии.

«Я жду новой информации. Я нахожусь в контакте с президентом. Если это правда, это серьезная проблема», - приводит ее слова Associated Press.

Как отмечает агентство, видеозапись предполагаемого взяточничества была размещена на YouTube 17 ноября. Отмечается, что на записи видно, как российский дипломат вручает сербскому агенту сумку во время встречи в Белграде, позже серб вынимает из нее конверт с деньгами.

Государственное телевидение Сербии сообщило, что спецслужба Сербии подтвердила подлинность видео, также было подтверждено, что на видео присутствует российский представитель.





