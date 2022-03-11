Макрон заявил, что ускоренного приема других стран в ЕС нет

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на текущий момент ускоренного приема других стран в Евросоюз нет. Об этом сообщает ТАСС.



По словам Макрона, для этого нужно переосмыслить текущее положение союза и возможности для его расширения.

Ранее украинский лидер обратился к Евросоюзу с просьбой принять Украину в союз по новой специальной процедуре. Он отметил, что главная цель страны — быть с Европой «на равных».





