Макрон заявил, что ускоренного приема других стран в ЕС нет
11 марта 202220:32
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на текущий момент ускоренного приема других стран в Евросоюз нет. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Макрона, для этого нужно переосмыслить текущее положение союза и возможности для его расширения.
Ранее украинский лидер обратился к Евросоюзу с просьбой принять Украину в союз по новой специальной процедуре. Он отметил, что главная цель страны — быть с Европой «на равных».
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11 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru