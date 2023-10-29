В парламенте Грузии заявили о желании Украины видеть Саакашвили у власти

Власти Украины хотят, чтобы экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в кресло главы государства, заявил председатель комитета парламента страны по правам человека Михаил Сарджвеладзе. Его слова приводит Sputnik.

Володин заявил, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили

По словам парламентария, Киев хочет, чтобы Грузия открыла «второй фронт» против России на Кавказе. Для этого Украина желает возвращения Саакашвили в кресло главы государства, подчеркнул депутат.

Сторонником такой идеи законодатель назвал секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова.

Служба госбезопасности Грузии ранее предупредила о подготовке в стране гражданского переворота. По информации ведомства, план разработан с участием бывшего телохранителя Саакашвили Михаила Батурина, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил СаакашвилиУкраинаГрузия

Горячие новости

Все новости

партнеры