В парламенте Грузии заявили о желании Украины видеть Саакашвили у власти

По словам парламентария, Киев хочет, чтобы Грузия открыла «второй фронт» против России на Кавказе. Для этого Украина желает возвращения Саакашвили в кресло главы государства, подчеркнул депутат.

Сторонником такой идеи законодатель назвал секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова.

Служба госбезопасности Грузии ранее предупредила о подготовке в стране гражданского переворота. По информации ведомства, план разработан с участием бывшего телохранителя Саакашвили Михаила Батурина, отмечает «Радиоточка НСН».

