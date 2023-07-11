В НАТО призвали Россию вывести миротворцев из Приднестровья
Россия должна вывести миротворческий контингент из Приднестровья. Об этом говорится в заявлении НАТО, принятом по итогам первого дня саммита в столице Литвы Вильнюсе.
В блоке подтвердили поддержку территориальной целостности Молдавии. Москва должна вывести все свои силы, находящиеся в Приднестровье без согласия Кишинева, сказано в документе.
Также члены НАТО заявили о поддержке «права Молдавии определять свое будущее без вмешательства извне». Блок пообещал помогать республике в ее стремлении к евроинтеграции.
Как сообщает «Радиоточка НСН», спикер парламента Молдавии и глава правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу обвинил Россию в попытках помешать вступлению республики в Евросоюз.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru