В НАТО призвали Россию вывести миротворцев из Приднестровья

Россия должна вывести миротворческий контингент из Приднестровья. Об этом говорится в заявлении НАТО, принятом по итогам первого дня саммита в столице Литвы Вильнюсе.

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В блоке подтвердили поддержку территориальной целостности Молдавии. Москва должна вывести все свои силы, находящиеся в Приднестровье без согласия Кишинева, сказано в документе.

Также члены НАТО заявили о поддержке «права Молдавии определять свое будущее без вмешательства извне». Блок пообещал помогать республике в ее стремлении к евроинтеграции.

Как сообщает «Радиоточка НСН», спикер парламента Молдавии и глава правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу обвинил Россию в попытках помешать вступлению республики в Евросоюз.

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ФОТО: РИА Новости
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