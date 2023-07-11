В НАТО призвали Россию вывести миротворцев из Приднестровья

В блоке подтвердили поддержку территориальной целостности Молдавии. Москва должна вывести все свои силы, находящиеся в Приднестровье без согласия Кишинева, сказано в документе.

Также члены НАТО заявили о поддержке «права Молдавии определять свое будущее без вмешательства извне». Блок пообещал помогать республике в ее стремлении к евроинтеграции.

Как сообщает «Радиоточка НСН», спикер парламента Молдавии и глава правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу обвинил Россию в попытках помешать вступлению республики в Евросоюз.

