В НАТО назвали невозможным возвращение к прежним отношениям с РФ
Возвращение НАТО к нормальным отношениям с Россией в настоящее время невозможно, говорится в проекте доклада американского конгрессмена Брендана Бойла, представленного на виртуальном заседании Парламентской ассамблеи альянса.
«Особенно важно не поддаваться на соблазн пожертвовать интересами национальной безопасности союзников и партнёров с единственной целью - возобновить диалог с Россией. В нынешней ситуации альянс должен сделать все возможное, чтобы проявить стратегическую выдержку в отношении России», — цитирует доклад РИА Новости.
При этом в НАТО не исключают взаимодействия с РФ по вопросам контроля над вооружениями или борьбы с терроризмом, пандемией и климатическими изменениями.
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