В Москве стартовал второй съезд партии «Новые люди»
Партия «Новые люди» озвучила желанные россиянами перемены, для реализации которых необходимо сменить геополитический вектор правительства на локальный.
В Москве проходит второй съезд политической партии «Новые люди». На нем представлены региональные проекты, которые сейчас находятся в процессе реализации. Они затрагивают как федеральные вопросы, так и локальные проблемы в конкретных регионах. В их числе благоустройство городской среды, инициативное бюджетирование, образование, экология, защита животных и прочие. «Новые люди» позиционируют себя как партия конструктивной оппозиции, партия развития и созидания, выступая за поступательные, но неуклонные перемены, при этом, обещая лишь то, что действительно возможно сделать и изменить.
Как подчеркнул в своем выступлении на съезде основатель и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, россияне хотят жить в современной стране, для чего, по мнению политика, необходимо перенаправить внимание власти с геополитических проблем на внутрироссийские.
«Перед страной стоят новые задачи. Мы в 90-е годы очень опасались, что страна развалится, ответом на такой страх и создавались текущие правительственные партии. Прошло уже много лет, а посыл и желание удерживать страну от развала остались, и они затянулись. Люди хотят развития, чтобы страна менялась, чтобы она была современной, люди хотят хорошо жить. А у нас очень много внимания уделяется военной риторике, вражде, все устали от этого. Давайте обустраивать нашу страну, а не жизнь людей в Сирии или Ливии», – предложил Алексей Нечаев.
На съезде собралось более двухсот человек - кандидатов в депутаты от партии «Новые люди», делегатов из регионов. По словам Нечаева, это большая поддержка.
«Мы собрали больше 300 тысяч подписей в разных субъектах РФ, сейчас насчитывается уже примерно 110 тысяч сторонников в 13 регионах», – добавил он.
Ранее партия «Новые люди» уже озвучила в СМИ свои идеи, которые получили широкий общественный резонанс. Речь о реформе силовых структур, об улучшении безопасности на российских дорогах, поддержке самозанятых граждан.
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