В Москве стартовал второй съезд партии «Новые люди»

«Перед страной стоят новые задачи. Мы в 90-е годы очень опасались, что страна развалится, ответом на такой страх и создавались текущие правительственные партии. Прошло уже много лет, а посыл и желание удерживать страну от развала остались, и они затянулись. Люди хотят развития, чтобы страна менялась, чтобы она была современной, люди хотят хорошо жить. А у нас очень много внимания уделяется военной риторике, вражде, все устали от этого. Давайте обустраивать нашу страну, а не жизнь людей в Сирии или Ливии», – предложил Алексей Нечаев.

На съезде собралось более двухсот человек - кандидатов в депутаты от партии «Новые люди», делегатов из регионов. По словам Нечаева, это большая поддержка.

«Мы собрали больше 300 тысяч подписей в разных субъектах РФ, сейчас насчитывается уже примерно 110 тысяч сторонников в 13 регионах», – добавил он.

Ранее партия «Новые люди» уже озвучила в СМИ свои идеи, которые получили широкий общественный резонанс. Речь о реформе силовых структур, об улучшении безопасности на российских дорогах, поддержке самозанятых граждан.

