Участниками розыгрыша «Миллиона призов» 10 сентября станут проголосовавшие до 20:00
Успевшие проголосовать через электронный терминал или онлайн до 20 вечера субботы попадут в розыгрыш акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов», который пройдет в воскресенье, рассказал глава ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.
По его словам, сегодня уже был провели первый розыгрыш, победителями которого стали более миллиона человек.
Пищелко отметил, всего будет 2 миллиона 300 тысяч призов. В воскресенье до 10 утра пройдет выбор победителей, проголосовавших в субботу до 20:00, а для тех кто проголосует в воскресенье, розыгрыш состоится в понедельник.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru