В Москве началось электронное предварительное голосование «Единой России»

Член оргкомитета по предварительному голосованию «Единой России» в Москве, замруководителя исполкома Московского регионального отделения партии Ирина Елиферова отметила, что голосование будет проходить в открытом формате для всех москвичей. Регистрация онлайн-избирателей на голосование будет длиться до 24 мая, она доступна на сайте PG.ER.RU с верификацией через портал mos.ru.

Елиферова подчеркнула, что к процедуре голосования готовы все цифровые системы. Она пожелала удачи всем участникам, а избирателям – легкого голосования.

Предварительное голосование будет идти с 20 по 26 мая. За ходом голосования будут наблюдать в ситуационных центрах. Член регоргкомитета по предварительному голосованию в Москве, первый замсекретаря Московской «Единой России», замруководителя фракции «Единая Россия» в ГД Виктор Селиверстов указал, что на участие в предварительном голосовании подали заявления о выдвижении 431 человек. После сбора и проверки документов в системе предварительного голосования 379 человек были успешно зарегистрированы.

