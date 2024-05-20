В Москве началось электронное предварительное голосование «Единой России»
«Единая Россия» запустила в столице предварительное голосование в электронной форме по определению кандидатур для выдвижения депутатами в Московскую городскую думу VIII созыва. Об этом говорится в сообщении на сайте партии.
Член оргкомитета по предварительному голосованию «Единой России» в Москве, замруководителя исполкома Московского регионального отделения партии Ирина Елиферова отметила, что голосование будет проходить в открытом формате для всех москвичей. Регистрация онлайн-избирателей на голосование будет длиться до 24 мая, она доступна на сайте PG.ER.RU с верификацией через портал mos.ru.
Елиферова подчеркнула, что к процедуре голосования готовы все цифровые системы. Она пожелала удачи всем участникам, а избирателям – легкого голосования.
Предварительное голосование будет идти с 20 по 26 мая. За ходом голосования будут наблюдать в ситуационных центрах. Член регоргкомитета по предварительному голосованию в Москве, первый замсекретаря Московской «Единой России», замруководителя фракции «Единая Россия» в ГД Виктор Селиверстов указал, что на участие в предварительном голосовании подали заявления о выдвижении 431 человек. После сбора и проверки документов в системе предварительного голосования 379 человек были успешно зарегистрированы.
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