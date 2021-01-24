В Москве из-за повреждения машины ФСБ на несогласованной акции возбудили дело

«По факту нанесения повреждений автомобилю ФСБ на Цветном бульваре возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")», - цитирует агентство источника.

Накануне в ходе несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального ее участники сильно повредили автомобиль ФСБ, ехавший с мигалкой. Протестующие пинали машину, прыгали на капот, разбили стекла, распылили вещество из баллончика.

По данным ТАСС в медицинских кругах, травмы различной степени тяжести получили 42 сотрудника правоохранительных органов. Также пострадавшие есть из числа протестующих.

Несанкционированные акции состоялись в российских городах 23 января. 17 января вернувшийся из Германии в Россию Навальный был задержан после прилета в аэропорту «Шереметьево». Во ФСИН заявили, что «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля. Ему грозит замена уже истекшего условного срока на реальный. Сторонники Навального решили провести акцию в его поддержку 23 января. В связи с пандемией коронавируса российские власти не согласовали акцию.

