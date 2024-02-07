Пушилин: В ДНР не будут публиковать адреса избирательных участков
Власти Донецкой народной республики откажутся от публикации адресов избирательных участков из соображений безопасности. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия-24».
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Он отметил, что это одно из немногих исключений и отличие от других субъектов РФ. По словам Пушилина, от публикации адресов избирательных участков откажутся, чтобы минимизировать возможные обстрелы и теракты.
Так, в настоящее время власти региона совместно с силовиками готовятся к проведению выборов президента России с учетом всех существующих рисков.
Ранее сообщалось, что для голосования на выборах президента России в Луганской народной республике (ЛНР) создали 581 избирательный участок, передает «Радиоточка НСН».
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