Пушилин: В ДНР не будут публиковать адреса избирательных участков

Власти Донецкой народной республики откажутся от публикации адресов избирательных участков из соображений безопасности. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия-24».

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Он отметил, что это одно из немногих исключений и отличие от других субъектов РФ. По словам Пушилина, от публикации адресов избирательных участков откажутся, чтобы минимизировать возможные обстрелы и теракты.

Так, в настоящее время власти региона совместно с силовиками готовятся к проведению выборов президента России с учетом всех существующих рисков.

Ранее сообщалось, что для голосования на выборах президента России в Луганской народной республике (ЛНР) создали 581 избирательный участок, передает «Радиоточка НСН».

