Премьер-министр Румынии поддержал объединение с Молдавией
Румыния может объединиться с Молдавией за счёт вступления республики в Евросоюз. Как сообщает РИА Новости, о такой возможности заявил румынский премьер-министр Марчел Чолаку.
По его словам, он поддерживает идею объединения стран, так как «в Молдавии живут такие же румыны», как и он сам.
«История совершила несправедливость. Мы не можем изменить прошлое... Что мы можем сделать вместе, так это строить будущее», - заключил политик.
Ранее Чолаку заявил, что молдавского языка никогда не существовало, назвав его «изобретением РФ для румынских граждан с территории Бессарабии», сообщает RT.
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