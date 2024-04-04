Премьер-министр Румынии поддержал объединение с Молдавией

По его словам, он поддерживает идею объединения стран, так как «в Молдавии живут такие же румыны», как и он сам.

«История совершила несправедливость. Мы не можем изменить прошлое... Что мы можем сделать вместе, так это строить будущее», - заключил политик.

Ранее Чолаку заявил, что молдавского языка никогда не существовало, назвав его «изобретением РФ для румынских граждан с территории Бессарабии», сообщает RT.