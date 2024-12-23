В Молдавии опровергли информацию о подготовке военной операции в Приднестровье

Информация о том, что молдавские власти якобы готовят военную операцию по захвату Приднестровья, не соответствуют действительности. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава администрации президента Молдавии Адриан Балуцел.

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По его словам, подобные сообщения являются «серьёзной и опасной дезинформацией», цель которой - «посеять панику и недоверие».

«Кишинёв по-прежнему твёрдо привержен мирному разрешению конфликта без каких-либо исключений», - указал Балуцел.

Ранее в Службе внешней разведки России (СВР) заявили, что президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости разработать план операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации миротворческого присутствия РФ в регионе, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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