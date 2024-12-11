Парламент Приднестровья ввел режим чрезвычайного экономического положения
Верховный совет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики утвердил указ ее лидера Вадима Красносельского о введении чрезвычайного экономического положения. Об этом сообщает РИА Новости.
Парламент принял такое решение на внеочередном заседании. Меры обусловлены возможным энергетическим кризисом, который связан с риском прекращения либо сокращения поставок газа в ПМР.
Особый режим вступит в силу через шесть часов после опубликования соответствующего постановления на сайте минюста республики.
Ранее в правительстве ПМР заявили о высоком риске прекращения поставок газа из России в начале 2025 года из-за истечения договора о транзите топлива через территорию Украины, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Меркель рассказала, что в 2006 году Путин подарил ей плюшевую собаку
- СМИ: Кондитерские изделия подорожают к Новому году на 10-20%
- Роскачество: Почти у 85% россиян есть вклады и накопительные счета
- Парламент Приднестровья ввел режим чрезвычайного экономического положения
- Глава ЦОДД: На дорогах Москвы больше не будет муляжей дорожных камер
- Шадаев: Инфраструктурой 5G к 2030 году обеспечат 16 городов
- Сергей Боярский рассказал о планах работы на посту главы комитета ГД по информполитике
- Трамп назвал приоритетом решение «проблемы Украины с Россией»
- «Ничего не решают!»: Сербия и Венгрия не дадут Болгарии перекрыть поставки газа из РФ
- В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за догхантинг
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru