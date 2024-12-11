Парламент Приднестровья ввел режим чрезвычайного экономического положения

Верховный совет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики утвердил указ ее лидера Вадима Красносельского о введении чрезвычайного экономического положения. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламент принял такое решение на внеочередном заседании. Меры обусловлены возможным энергетическим кризисом, который связан с риском прекращения либо сокращения поставок газа в ПМР.

Особый режим вступит в силу через шесть часов после опубликования соответствующего постановления на сайте минюста республики.

Ранее в правительстве ПМР заявили о высоком риске прекращения поставок газа из России в начале 2025 года из-за истечения договора о транзите топлива через территорию Украины, напоминает РЕН ТВ.

