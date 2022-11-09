В Минприроды ответили на критику «Гринписа» смены статуса заповедника «Остров Врангеля»
В российском Минприроды ответили на критику экологического движения «Гринпис по поводу изменения статуса заповедника «Остров Врангеля», сообщает РБК.
В министерстве подчеркнули, что режим особо охраняемых природных территорий не должен создавать препятствий для защиты важнейших интересов государства в области обороны и национальной безопасности.
«Описываемый в проекте правовой режим распространяется на участки, не включающие особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения которых создавался заповедник. Особый правовой режим приграничных территорий никогда не препятствовал охране природных территорий», - отметили в Минприроды.
Ранее депутаты Госдумы предложили признать «Гринпис» нежелательной организацией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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