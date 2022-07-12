В Минобороны Украины заявили о подготовке разведки к контрнаступлению

Разведчики Украины ведут подготовку к контрнаступлению для освобождения юга страны. Об этом заявил представитель главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий, передает РИА Новости.

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По его словам, ведется работа по раскрытию планов и месторасположения военных РФ.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил об указе Зеленского освободить южную часть страны.

Скибицкий выразил уверенность в выполнении задания, отметив, что на ее выполнение направлены все силы и средства.



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Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua
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