В Минобороны Украины заявили о подготовке разведки к контрнаступлению
Разведчики Украины ведут подготовку к контрнаступлению для освобождения юга страны. Об этом заявил представитель главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий, передает РИА Новости.
По его словам, ведется работа по раскрытию планов и месторасположения военных РФ.
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил об указе Зеленского освободить южную часть страны.
Скибицкий выразил уверенность в выполнении задания, отметив, что на ее выполнение направлены все силы и средства.
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