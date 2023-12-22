В Минобороны Финляндии заявили о начале новой холодной войны с Россией

Запад вступил в новую холодную войну с Россией, пишет Politico со ссылкой на главу Минобороны Финляндии Антти Хяккянена.

США и Финляндия подписали договор о сотрудничестве в обороне

Он предположил, что подобной тактике Западные страны придерживаются на фоне опасений усиления Москвы. Ради противостояния НАТО готова к новой холодной войне и гонке вооружений. Однако Россия, по словам Хяккянена, обладает возможностями продолжать военные действия на Украине в течение многих лет.

«Многие переоценивают, что Запад и Украина побеждают», — пояснил глава финского военного ведомства.

Ранее Финляндия и США подписали договор, направленный на усиление эффективности Североатлантиечского альянса, сообщает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Холодная ВойнаРоссияФинляндия

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