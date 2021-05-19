В МИДе заявили, что Москва готова стать посредником между Палестиной и Израилем

Россия готова к предоставлению посреднических услуг Израилю и Палестине, сообщили в МИДе. Это следует из текста сообщения ведомства по поводу разговора замглавы министерства Михаила Богданова и посла Израиля в Москве Александра Бен Цви, сообщает РИА Новости.

«Была подтверждена готовность Москвы к предоставлению заинтересованным сторонам посреднических услуг для содействия скорейшему урегулированию конфликта за столом переговоров на международно-правовой основе», - говорится в сообщении министерства.

В МИДе обеспокоены эскалацией напряженности и акцентируют внимание на недопустимость шагов, чреватых дальнейшим ростом числа жертв среди мирного населения.

Обстрелы со стороны Израиля и Сектора Газа продолжаются уже больше недели. По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, члены ХАМАСА за это время уже выпустили 3 700 ракет. Не менее 12 человек погибло, есть пострадавшие. По данным Минздрава Палестины, число жертвы авиаударов достигло 237 человек, из них более 60 детей и 36 женщин.

Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предрек скорое затухание палестино-израильского конфликта.

