Российские правоохранительные органы совместно с Минобороны получили доказательства применения ВСУ боеприпасов с белым фосфором. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Дипломат отметила, что украинские войска неоднократно использовали такие боеприпасы в сентябре как «самовоспламеняющуюся начинку» снарядов, сбрасывавшихся с беспилотников. Этот факт доказывает наличие у Киева химического оружия, не утилизированного в соответствии с международными нормативными актами. Захарова напомнила, что зажигательные боеприпасы с белым фосфором — оружие неизбирательного действия, запрещенное протоколом 3 к Женевской конвенции. Кроме того, наличие таких снарядов у Украины указывает на возможность синтеза высокотоксичных отравляющих веществ с фосфором.

«Эти злодеяния и те, кто к ним причастны, неминуемо ответят по всей строгости закона», — подчеркнула дипломат.

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники Пентагона рекомендовали Белому дому поставить ВСУ зажигательные боеприпасы с белым фосфором, напоминает РЕН ТВ.

