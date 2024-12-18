В МИД заявили о наличии доказательств применения ВСУ белого фосфора
Российские правоохранительные органы совместно с Минобороны получили доказательства применения ВСУ боеприпасов с белым фосфором. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
Дипломат отметила, что украинские войска неоднократно использовали такие боеприпасы в сентябре как «самовоспламеняющуюся начинку» снарядов, сбрасывавшихся с беспилотников. Этот факт доказывает наличие у Киева химического оружия, не утилизированного в соответствии с международными нормативными актами. Захарова напомнила, что зажигательные боеприпасы с белым фосфором — оружие неизбирательного действия, запрещенное протоколом 3 к Женевской конвенции. Кроме того, наличие таких снарядов у Украины указывает на возможность синтеза высокотоксичных отравляющих веществ с фосфором.
«Эти злодеяния и те, кто к ним причастны, неминуемо ответят по всей строгости закона», — подчеркнула дипломат.
Ранее СМИ сообщили, что сотрудники Пентагона рекомендовали Белому дому поставить ВСУ зажигательные боеприпасы с белым фосфором, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский допустил, что вновь будет смешить людей
- Боец ММА Иван Емельяненко получил полтора года колонии
- СМИ: Выдачи автокредитов выросли на 70% за год
- СМИ: ХАМАС готово передать Израилю около 30 заложников
- Шадаев: Половина трафика YouTube перешла на российские видеохостинги
- Три российских компании попали под санкции США
- Один человек оказался зажат внутри вагона после аварии поездов
- На Кубани собрали около 100 тонн нефтепродуктов
- Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области возросло до 14
- Администрация Байдена переложила на Трампа решение вопроса об Украине в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru