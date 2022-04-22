В МИД заявили о готовности к честному диалогу с США

«Мы открыты для честного и взаимоуважительного диалога - в той степени, в какой к этому готовы США», — цитирует Кошелева РИА Новости.

Однако в настоящий момент диалога по основным направлениям взаимодействия с Соединенными Штатами не существует, пишет RT.

Как отметил дипломат, в МИД считают, что для продвижения своей политики и отстаивания позиций необходимы переговоры, и других инструментов воздействия нет.

«Ключевой инструмент - это каналы связи между РФ и США. Хочу вам подтвердить, что подобные каналы существуют по линии внешнеполитических ведомств», - подчеркнул Кошелев.

Замглавы департамента МИД отметил, что Москва и Вашингтон уже приобрели опыт контактов в условиях конфронтации во время холодной войны, и сейчас сохраняют «надежду на то, что возвращение к нормальности состоится».

