Белый дом обвинил Россию в отказе от переговоров по обмену заключенными

США обвинили Россию в отказе от серьезных переговоров по вопросу обмена заключенными. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

США: Россия не отвечает на попытки обменяться заключенными

«Действия российских властей противоречат тому, что они публично заявляли», - цитирует представителя американской администрации РИА Новости.

По словам Жан-Пьер, за последние месяцы российская сторона не стала «серьезно обсуждать» этот вопрос через установленные каналы или «любые другие каналы».

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон пока не пришли к общему мнению в вопросе обмена заключенными. При этом стороны продолжают контакты по специальному каналу.

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