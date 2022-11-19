«Действия российских властей противоречат тому, что они публично заявляли», - цитирует представителя американской администрации РИА Новости.

По словам Жан-Пьер, за последние месяцы российская сторона не стала «серьезно обсуждать» этот вопрос через установленные каналы или «любые другие каналы».

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва и Вашингтон пока не пришли к общему мнению в вопросе обмена заключенными. При этом стороны продолжают контакты по специальному каналу.

