В МИД встречу Меркель с Навальным назвали попыткой политизации
В МИД РФ встречу канцлера Германии Ангелы Меркель и Алексея Навального назвали попыткой политизации инцидента с оппозиционером. Соответствующее заявление в эфире радио «КП» сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что Меркель тайно посетила Алексея Навального в клинике Charite. Как писал Der Spiegel, этим «жестом солидарности» Берлин даёт понять российским властям, что для Германии инцидент с Навальным очень важен.
Захарова также заявила, что складывающаяся ситуация «не имеет никакого отношения к желанию найти истину».
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали в тяжелом состоянии. Спустя два дня Навального перевезли в немецкую клинику Charite, врачи которой и заявили о признаках отравления оппозиционера химоружием типа "Новичок".
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