В МИД встречу Меркель с Навальным назвали попыткой политизации

Ранее сообщалось, что Меркель тайно посетила Алексея Навального в клинике Charite. Как писал Der Spiegel, этим «жестом солидарности» Берлин даёт понять российским властям, что для Германии инцидент с Навальным очень важен.

Захарова также заявила, что складывающаяся ситуация «не имеет никакого отношения к желанию найти истину».

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали в тяжелом состоянии. Спустя два дня Навального перевезли в немецкую клинику Charite, врачи которой и заявили о признаках отравления оппозиционера химоружием типа "Новичок".







