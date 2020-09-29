В МИД встречу Меркель с Навальным назвали попыткой политизации

В МИД РФ встречу канцлера Германии Ангелы Меркель и Алексея Навального назвали попыткой политизации инцидента с оппозиционером. Соответствующее заявление в эфире радио «КП» сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Ранее сообщалось, что Меркель тайно посетила Алексея Навального в клинике Charite. Как писал Der Spiegel, этим «жестом солидарности» Берлин даёт понять российским властям, что для Германии инцидент с Навальным очень важен.

Захарова также заявила, что складывающаяся ситуация «не имеет никакого отношения к желанию найти истину».

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали в тяжелом состоянии. Спустя два дня Навального перевезли в немецкую клинику Charite, врачи которой и заявили о признаках отравления оппозиционера химоружием типа "Новичок".



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйАнгела Меркель
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