Песков предположил, зачем Меркель встретилась с Навальным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась с блогером Алексеем Навальным, видимо, для того, чтобы высказать ему поддержку или пожелать скорейшего выздоровления, приводит РИА Новости слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В Кремле никак иначе это не воспринимают, добавил он.

"Канцлер ФРГ встретилась с бывшим пациентом больницы, по всей видимости, желая или высказать ему поддержку или высказать пожелание скорейшего выздоровления. Как можно это еще воспринимать?" - сказал Песков.