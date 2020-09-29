Песков предположил, зачем Меркель встретилась с Навальным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась с блогером Алексеем Навальным, видимо, для того, чтобы высказать ему поддержку или пожелать скорейшего выздоровления, приводит РИА Новости слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В Кремле никак иначе это не воспринимают, добавил он.

"Канцлер ФРГ встретилась с бывшим пациентом больницы, по всей видимости, желая или высказать ему поддержку или высказать пожелание скорейшего выздоровления. Как можно это еще воспринимать?" - сказал Песков.

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Канцлер Германии Ангела Меркель навестила российского оппозиционера Алексея Навального. Первоначально в издании Spiegel назвали этот визит тайным, отметив, что инцидент с Навальным очень важен для Германии. Позже представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что это была частная встреча. Сам оппозиционер визит Меркель подтвердил.

Немецкие власти считают, что Навальный был отравлен в России ядом класса «Новичок»: следы этого вещества якобы нашли на теле политика. Оппозиционер несколько недель был в коме, в конечном счёте пришёл в себя. По информации СМИ, к нему вернулась память.

На прошлой неделе Навального выписали из Charite. Ему предстоит месяц реабилитации.

Российские врачи, которые лечили Навального в день госпитализации, не нашли в его организме следов яда.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:Ангела МеркельАлексей НавальныйДмитрий Песков
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