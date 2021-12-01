В МИД Турции выступили против антироссийских санкций
Министерство иностранных дел Турции не поддерживает санкции в отношении России. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Риге.
«По нашему мнению, санкции не решат проблему, как не решили их в прошлом. Мы видели, как вводились санкции против разных стран, иногда против Турции, но это не решает проблемы», — цитирует министр РИА Новости.
Как отметил Чавушоглу, в отношениях с Москвой необходимо найти правильный баланс «между сдерживанием и диалогом».
«Только с помощью санкций нам не удастся помочь Украине или другой стране», - заключил министр.
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