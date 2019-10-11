В МИД Турции ответили на угрозы Трампа

11 октября 201908:20

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа о введении санкций, сообщает RT.

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Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Анкара начала военную операцию в Сирии, так как ее терпению «пришел конец». Также он обвинил США в том, что они продолжают поставлять оружие курдским повстанцам в Сирии.

Ранее Трамп пригрозил «уничтожить» экономику Турции из-за ее вторжения в Сирию, сообщают «Известия»

Кроме того, Вашингтон возложил на Турцию ответственность за всех боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ), которые были взяты в плен за последние два года, передает РИА ФАН.

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