В МИД Словении заявили о готовности провести встречу Путина и Байдена

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, Словения стала бы местом встречи Путина и Байдена, «если бы оба лидера на это согласились».

«Словения уже проводила аналогичные встречи в прошлом», — напомнили в МИД.

Ранее Белый дом сообщил о предложении Байдена провести встречу с Путиным летом этого года в одной из стран Европы. Планируется, что главы государств обсудят ряд накопившихся вопросов двусторонних отношений.

