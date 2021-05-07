В МИД Словении заявили о готовности провести встречу Путина и Байдена
Словения выразила готовность провести встречу президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на службу стратегических коммуникаций словенского министерства иностранных дел.
В дипломатическом ведомстве подчеркнули, Словения стала бы местом встречи Путина и Байдена, «если бы оба лидера на это согласились».
«Словения уже проводила аналогичные встречи в прошлом», — напомнили в МИД.
Ранее Белый дом сообщил о предложении Байдена провести встречу с Путиным летом этого года в одной из стран Европы. Планируется, что главы государств обсудят ряд накопившихся вопросов двусторонних отношений.
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