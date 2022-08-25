В МИД с иронией отреагировали на видео с пьяным сотрудником посольства США в Москве.

Видео было распространено в соцсетях. На нем видно как сотрудник посольства Наварро Николас Сторми (Navarro Nicholas Stormy) шатающейся походкой добирается до здания дипмиссии, несколько раз падая на пути.



В МИД призвали Госдеп доплачивать сотрудникам «за невыносимые условия работы». «Борьба с нами - дело изматывающее», - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале МИД.





