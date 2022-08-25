В МИД с иронией отреагировали на видео с пьяным сотрудником посольства США в Москве
25 августа 202220:53
В МИД с иронией отреагировали на видео с пьяным сотрудником посольства США в Москве.
Видео было распространено в соцсетях. На нем видно как сотрудник посольства Наварро Николас Сторми (Navarro Nicholas Stormy) шатающейся походкой добирается до здания дипмиссии, несколько раз падая на пути.
В МИД призвали Госдеп доплачивать сотрудникам «за невыносимые условия работы». «Борьба с нами - дело изматывающее», - говорится в сообщении в официальном телеграм-канале МИД.
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25 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru