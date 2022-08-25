Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Небензи

По его словам, замглавы МИД Ярослав Курфюрст решительно осудил «возмутительные и лживые обвинения» Москвы в адрес Чехии в СБ ООН.

23 августа Небензя заявил, что российские власти ожидают, что Прага ответит на слова Глава Минобороны Чехии Яны Черноховой о гибели журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной на наличие признаков поддержки терактов. Постпред заострил внимание на слова Черноховов, которая заявила, что ей ни жаль ни Дарью, ни ее отца.

