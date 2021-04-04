В МИД России высказались о деятельности НАТО

В МИД России оценили деятельность НАТО на международной арене. Заявление сделано по случаю 72-й годовщины основания альянса.

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«В этот день 72 года назад в целях «сохранения мира» создано НАТО. Сегодня на счету организации - бомбардировки Югославии, вторжение в Ирак, операция, погрузившая во мрак Ливию», - сказано в аккаунте российского МИД в Twitter.

В ведомстве напомнили о росте расходов НАТО на оборону - в прошлом году они увеличились на 7,4%.

«Такое вот «сохранение мира», - сделали вывод российские дипломаты.

В среду глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что НАТО необходимо определиться с планом выстраивания отношений с РФ и выбрать либо сдерживание, либо диалог.

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ФОТО: РИА Новости
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