В МИД России высказались о деятельности НАТО
В МИД России оценили деятельность НАТО на международной арене. Заявление сделано по случаю 72-й годовщины основания альянса.
«В этот день 72 года назад в целях «сохранения мира» создано НАТО. Сегодня на счету организации - бомбардировки Югославии, вторжение в Ирак, операция, погрузившая во мрак Ливию», - сказано в аккаунте российского МИД в Twitter.
В ведомстве напомнили о росте расходов НАТО на оборону - в прошлом году они увеличились на 7,4%.
«Такое вот «сохранение мира», - сделали вывод российские дипломаты.
В среду глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что НАТО необходимо определиться с планом выстраивания отношений с РФ и выбрать либо сдерживание, либо диалог.
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