Захарова обвинила НАТО во лжи

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия отказывается от диалога, передает ТАСС.

«Вот эти все заявления господина Столтенберга относительно того, что Россия отказывается от диалога, - это не правда, это ложь», - сказала Захарова.

По ее словам, Россия предлагала диалог по всем проблемным вопросам без их политизации.

Ранее в среду Столтенберг заявил, что с лета 2019 года не было ни одного заседания Совета Россия-НАТО, так как Москва не принимала приглашения на их проведение.

В среду глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что НАТО необходимо определиться с планом выстраивания отношений с РФ и выбрать либо сдерживание, либо диалог.