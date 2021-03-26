Захарова обвинила НАТО во лжи
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ложью заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия отказывается от диалога, передает ТАСС.
«Вот эти все заявления господина Столтенберга относительно того, что Россия отказывается от диалога, - это не правда, это ложь», - сказала Захарова.
По ее словам, Россия предлагала диалог по всем проблемным вопросам без их политизации.
Ранее в среду Столтенберг заявил, что с лета 2019 года не было ни одного заседания Совета Россия-НАТО, так как Москва не принимала приглашения на их проведение.
В среду глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что НАТО необходимо определиться с планом выстраивания отношений с РФ и выбрать либо сдерживание, либо диалог.
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