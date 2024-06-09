МИД РФ направил Армении ноту протеста после посещения послом Бучи
Россия считает недружественным шагом посещение Бучи послом Армении на Украине Владимиром Карапетяном, заявила в беседе с ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В связи с передачей помощи на нужды ВСУ и сделанными там недопустимыми высказываниями в адрес России направили ноту протеста в МИД Армении», - сказала дипломат.
Карапетян посетил Бучу 2 июня. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал украинскую версию событий в Буче инсценировкой и ложью.
В конце мая власти Армении временно приостановили трансляцию российского Первого канала, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru