В МИД России прокомментировали поздравление Зеленского с Днем вышиванки

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на своей странице в Facebook написала, что «все смешалось в доме Зеленского». По словам дипломата, «отметить «день вышиванки» в косоворотке — бесценно». Академик Дмитрий Лихачев считал, что разрез на косоворотке расположен не по центру груди, а сбоку так, чтобы цепочка и нательный крест не вываливались наружу, сообщила Захарова.

Напомним, украинский лидер поздравил жителей страны с Днем вышиванки. Он опубликовал снимок в русской косоворотке на своей странице в Instagram. Его подписчики обратили внимание на крой одежды, которую надел политик. Как считают пользователи интернета, Зеленский совершил ошибку.

На днях Зеленский сообщил о внесении на рассмотрение в парламент законопроекта о коренных народах страны. Как напомнил президент, в поддержку крымских татар на Украине уже учредили День сопротивления «оккупации» Крыма и Севастополя и утвердили Стратегию «деоккупации и реинтеграции» Крыма и Севастополя.

