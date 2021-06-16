В МИД России назвали сроки возвращения посла РФ в Вашингтон
Посол России в США Анатолий Антонов вернется в Вашингтон до конца июня, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Скоро, скоро! Анатолий Иванович сидит на чемоданах все время», — цитирует ТАСС замглавы МИД.
По мнению Рябкова, Антонов «совершенно точно» вернется в США до конца месяца.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита РФ-США в Женеве заявил, что договорился с президентом США Джо Байденом о возвращении российского и американского послов в места своей работы. Однако глава государства не назвал точные сроки прибытия дипломатов в Москву и Вашингтон, отметив, что это «вопрос чисто технического характера».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+13 397 / сут.
Умерли
128 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+10 256 / сут.
- Байден подарил Путину солнцезащитные очки и статуэтку бизона
- Байден: Повестка США не направлена против России
- В МИД России назвали сроки возвращения посла РФ в Вашингтон
- Путин: США объявили Россию врагом в 2017 году
- Путин прокомментировал тему обмена заключенными между Россией и США
- Украина потребовала у Белоруссии пояснений насчет участия ЛНР в следствии против Протасевича
- Путин и Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности
- Путин заявил, что его устроили объяснения Байдена насчет слов про «убийцу»
- Путин: Тема Украины затрагивалась на встрече с Байденом
- Путин о Навальном: Он сознательно шел на то, чтобы быть задержанным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru