В МИД России назвали сроки возвращения посла РФ в Вашингтон

Посол России в США Анатолий Антонов вернется в Вашингтон до конца июня, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Путин и Байден договорились о возвращении послов

«Скоро, скоро! Анатолий Иванович сидит на чемоданах все время», — цитирует ТАСС замглавы МИД.

По мнению Рябкова, Антонов «совершенно точно» вернется в США до конца месяца.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита РФ-США в Женеве заявил, что договорился с президентом США Джо Байденом о возвращении российского и американского послов в места своей работы. Однако глава государства не назвал точные сроки прибытия дипломатов в Москву и Вашингтон, отметив, что это «вопрос чисто технического характера».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:ПосолСергей РябковМИД РФРоссийское Посольство
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