В МИД России назвали сроки возвращения посла РФ в Вашингтон

«Скоро, скоро! Анатолий Иванович сидит на чемоданах все время», — цитирует ТАСС замглавы МИД.

По мнению Рябкова, Антонов «совершенно точно» вернется в США до конца месяца.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита РФ-США в Женеве заявил, что договорился с президентом США Джо Байденом о возвращении российского и американского послов в места своей работы. Однако глава государства не назвал точные сроки прибытия дипломатов в Москву и Вашингтон, отметив, что это «вопрос чисто технического характера».

