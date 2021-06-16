Путин и Байден договорились о возвращении послов
Послы России и США вернутся в места своей работы, Москву и Вашингтон. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита РФ-США в Женеве.
Российский лидер отметил, что на переговорах с президентом США Джо Байденом главы государств «договорились о том, что этот вопрос решен».
Путин добавил, что дипломаты возвращаются к местам своей службы, однако точные сроки их прибытия в Москву и Вашингтон — «вопрос чисто технического характера».
Переговоры Путина и Байдена состоялись в среду на женевской вилле Ла Гранж. Расширенная двусторонняя встреча длилась четыре часа, отмечает Ura.ru.
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