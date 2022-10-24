Россия уведомила ООН и ОБСЕ о военном положении в четырех регионах

Российская Федерация направила уведомление генеральному секретарю Организации объединенных наций Антониу Гутерришу о введении военного положения в четырех регионах. Об этом рассказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Уведомление сделано в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах, уточнила Захарова изданию «Лента.ру». Аналогичная информация доведена до Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по линии Бюро по демократическим институтам и правам человека.

Президент РФ Владимир Путин с 20 октября своим указом ввел военное положение на четырёх территориях - Донецкой и Луганской народных республик, в Херсонской и Запорожской областях.

Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» бывший главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев, России необходимо вести на Украине не спецоперацию, а полномасштабную войну по примеру противника. Так он прокомментировал введение военного положения в четырёх регионах.

