Антонов: Россия ответит на атаку на Кремль, когда посчитает необходимым
Россия ответит на атаку беспилотников на Кремль, когда посчитает необходимым. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
В ночь на среду два дрона попытались атаковать Кремль, напоминает Ura.ru. Беспилотники вывели из строя системами радиолокационной борьбы. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российского лидера Владимира Путина не было в здании в момент атаки. После атаки Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте, пишет РИА ФАН. Украинские власти заявили о своей непричастности к инциденту, в свою очередь, США отметили, что не могут подтвердить атаку БПЛА.
По словам Антонова, Вашингтон с «цинизмом и абсурдом» не признает очевидное: ЧП было спланированным Киевом покушением на президента РФ.
«Россия ответит на дерзкий и самонадеянный террористический выпад. Ответит тогда, когда посчитает это необходимым ... в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для руководства нашей страны», — цитирует дипломата Telegram-канал российского посольства.
Антонов добавил, что действия Киева и потворство со стороны Запада говорят о их нежелании добиваться мира и «спасти тысячи жизней простых украинцев».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru