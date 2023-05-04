Антонов: Россия ответит на атаку на Кремль, когда посчитает необходимым

Россия ответит на атаку беспилотников на Кремль, когда посчитает необходимым. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Прямо в сердце России: Что известно об атаке дронов на Кремль

В ночь на среду два дрона попытались атаковать Кремль, напоминает Ura.ru. Беспилотники вывели из строя системами радиолокационной борьбы. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российского лидера Владимира Путина не было в здании в момент атаки. После атаки Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте, пишет РИА ФАН. Украинские власти заявили о своей непричастности к инциденту, в свою очередь, США отметили, что не могут подтвердить атаку БПЛА.

По словам Антонова, Вашингтон с «цинизмом и абсурдом» не признает очевидное: ЧП было спланированным Киевом покушением на президента РФ.

«Россия ответит на дерзкий и самонадеянный террористический выпад. Ответит тогда, когда посчитает это необходимым ... в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для руководства нашей страны», — цитирует дипломата Telegram-канал российского посольства.

Антонов добавил, что действия Киева и потворство со стороны Запада говорят о их нежелании добиваться мира и «спасти тысячи жизней простых украинцев».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:БеспилотникиКремльРоссийское ПосольствоРоссияАнатолий Антонов

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