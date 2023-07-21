В МИД назвали условия возвращения РФ в зерновую сделку

Россия вернется в сделку, если Запад выведет российское зерно и удобрения из-под санкций и переподключит банки РФ к системе межбанковской передачи информации SWIFT. Также он напомнил, что Москва настаивает на перезапуске аммиакопровода «Тольятти - Одесса», разблокировке связанных с сельхозотраслью активов и восстановлении гуманитарного характера сделки.

По словам Полянского, при выполнении этих условий Россия немедленно согласится продлить соглашение.

«Пока же все, что мы видим и слышим, - это лишь демагогия и лицемерие», - констатировал дипломат.

Москва 17 июля уведомила ООН, Турцию и Украину о выходе из зерновой сделки. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что намерен обсудить соглашение с российским коллегой Владимиром Путиным, передает «Радиоточка НСН».

