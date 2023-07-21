В МИД назвали условия возвращения РФ в зерновую сделку
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обозначил условия, при выполнении которых Москва согласится на продление зерновой сделки, пишет РИА Новости.
Россия вернется в сделку, если Запад выведет российское зерно и удобрения из-под санкций и переподключит банки РФ к системе межбанковской передачи информации SWIFT. Также он напомнил, что Москва настаивает на перезапуске аммиакопровода «Тольятти - Одесса», разблокировке связанных с сельхозотраслью активов и восстановлении гуманитарного характера сделки.
По словам Полянского, при выполнении этих условий Россия немедленно согласится продлить соглашение.
«Пока же все, что мы видим и слышим, - это лишь демагогия и лицемерие», - констатировал дипломат.
Москва 17 июля уведомила ООН, Турцию и Украину о выходе из зерновой сделки. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что намерен обсудить соглашение с российским коллегой Владимиром Путиным, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru