МИД России впервые назвал Макрона фантазером
Французский лидер Эммануэль Макрон дал волю «богатой фантазии», заявив, что Россия — сообщница Азербайджана, одобряющая действия, которые угрожают территориальной целостности Армении. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого доступна на YouTube.
Она также упрекнула президента Франции в неясности формулировок, отметив, что Макрон знает про целостность Армении то, «чего не знает больше никто, кроме него или тех, кто ему это писал». По словам Захаровой, предпринята новая попытка переложить ответственность на Россию с помощью «странной лексики про угрозу территориальной целостности».
Также дипломат напомнила о политике французского правительства в Африке, где Макрон, дав вначале обещания, отказывается от них в критический момент и покидает страны африканского континента.
Ранее Министерство иностранных дел России вызвало французского посла в стране Пьера Леви. Послу был выражен протест из-за недопуска журналистов из России на конференцию Макрона. В МИД полагают, что французская сторона нарушила принцип свободы прессы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД России впервые назвал Макрона фантазером
- Калужский областной суд признал действия немецких нацистов в регионе геноцидом
- Шведские футболисты отказались играть с россиянами
- Путин: цены на бензин в России растут, несмотря на меры правительства
- США продлили экспортные ограничения в отношении «Аэрофлота», Azur Air и Utair
- В массовом ДТП на юге Москвы пострадали три человека
- Начальника главного управления МЧС задержали в Краснодарском крае
- Актера театра Московского дворца молодежи обманули на 2 млн рублей
- США вводят безвизовый режим для Израиля
- Вице-премьер России предложил ввести заградительную пошлину на экспорт нефти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru