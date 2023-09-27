МИД России впервые назвал Макрона фантазером

Она также упрекнула президента Франции в неясности формулировок, отметив, что Макрон знает про целостность Армении то, «чего не знает больше никто, кроме него или тех, кто ему это писал». По словам Захаровой, предпринята новая попытка переложить ответственность на Россию с помощью «странной лексики про угрозу территориальной целостности».

Также дипломат напомнила о политике французского правительства в Африке, где Макрон, дав вначале обещания, отказывается от них в критический момент и покидает страны африканского континента.

Ранее Министерство иностранных дел России вызвало французского посла в стране Пьера Леви. Послу был выражен протест из-за недопуска журналистов из России на конференцию Макрона. В МИД полагают, что французская сторона нарушила принцип свободы прессы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

