В МИД Грузии вызвали временного поверенного Украины

Министерство иностранных дел Грузии вызвало временного поверенного в делах Украины Александра Шульгу из-за ввода санкций Киевом против авиакомпании Georgian Airways, сообщает грузинский телеканал Imedi.

Georgian Airways расширила список рейсов из Москвы в Европу

Визит проходит в данный момент во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против Georgian Airways из-за возобновления полетов в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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