В МГУ заявили, что санкции не скажутся на обучении украинских студентов

В МГУ прокомментировали внесение вуза Украиной в санкционный список. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе университета, санкции не окажут влияния на обучение студентов из Украины.

Ранее сегодня стало известно, что Украина наложила санкции на ряд образовательных и культурных учреждений России. Под санкции также попал МГУ.

В московском университете отметили, что продолжат обучать украинских студентов, несмотря на санкции. Также в случае желания поступить в МГУ абитуриенты из Украины будут участвовать в конкурсе на общих основаниях, подчеркнули в пресс-службе.

Между тем, в вузе добавили, что в последнее время наблюдалась низкая активность научного сотрудничества с Украиной, также отмечено снижение академической мобильности.

