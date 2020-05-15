В МГУ заявили, что санкции не скажутся на обучении украинских студентов
В МГУ прокомментировали внесение вуза Украиной в санкционный список. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе университета, санкции не окажут влияния на обучение студентов из Украины.
Ранее сегодня стало известно, что Украина наложила санкции на ряд образовательных и культурных учреждений России. Под санкции также попал МГУ.
В московском университете отметили, что продолжат обучать украинских студентов, несмотря на санкции. Также в случае желания поступить в МГУ абитуриенты из Украины будут участвовать в конкурсе на общих основаниях, подчеркнули в пресс-службе.
Между тем, в вузе добавили, что в последнее время наблюдалась низкая активность научного сотрудничества с Украиной, также отмечено снижение академической мобильности.
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