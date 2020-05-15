Украина ввела санкции против МГУ, Эрмитажа и Пушкинского музея

Украина внесла в санкционный список ряд российских организаций, в том числе Московский госуниверситет, петербургский Эрмитаж и Пушкинский музей. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий указ был размещен на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

Также в список попали несколько институтов Российской академии наук (РАН), Русское географическое общество и крымские научные и культурные образовательные учреждения.

Наложение санкций предполагает экономические ограничения, отмену лицензий и других разрешений, прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, официальных визитов. Срок вводимых санкций установлен указом на 3 года.

