В ЛНР на выборах президента РФ будет работать почти 600 избирательных участков

Для голосования на выборах президента России в Луганской Народной Республике (ЛНР) создали 581 избирательный участок. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу избиркома республики Елену Кравченко.

Выборы президента в Херсонской области проведут досрочно

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта. Голосование будет идти 15, 16 и 17 марта.

Ранее, 25 января, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин пригласил международных наблюдателей на выборы президента России. Приглашения были направлены представителям международных парламентских организаций, а также депутатам из национальных парламентов дружественных стран, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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