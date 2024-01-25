В ЛНР на выборах президента РФ будет работать почти 600 избирательных участков
Для голосования на выборах президента России в Луганской Народной Республике (ЛНР) создали 581 избирательный участок. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу избиркома республики Елену Кравченко.
Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта. Голосование будет идти 15, 16 и 17 марта.
Ранее, 25 января, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин пригласил международных наблюдателей на выборы президента России. Приглашения были направлены представителям международных парламентских организаций, а также депутатам из национальных парламентов дружественных стран, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Американская компания Xerox потеряла $80 млн после ухода из РФ
- В Ростовской области в 17 детских садах ввели ограничения из-за кори
- Опрос: Удаленка позволила россиянам сократить расходы на 30-50%
- РФС будет обучать студентов футболу
- Китай разрешил поставки свинины из РФ с 24 января
- Команда «Формулы 1» Scuderia Ferrari продлила контракт с Шарлем Леклером
- Депутатов призвали «начать с себя», чтобы показать пример создания многодетных семей
- Депутат Мосгордумы Рыжков попросил о сложении полномочий
- В ЛНР на выборах президента РФ будет работать почти 600 избирательных участков
- Более 2,3 млрд рублей выделят из бюджета РФ на повышение стипендий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru