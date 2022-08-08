Латвия возобновила импорт российского газа

Латвия возобновила импорт российского газа, прекращенный в конце июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой данные платформы Entsog, объединяющей информацию европейских операторов газотранспортных систем.

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Отмечается, что поставки начались с 5 августа.

Российская компания «Газпром» прекратила поставлять газ в Латвию по июльской заявке страны. Причина была, как указывалось, в нарушениях условий отбора газа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазЛатвия
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