Латвия возобновила импорт российского газа
8 августа 202220:16
Латвия возобновила импорт российского газа, прекращенный в конце июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой данные платформы Entsog, объединяющей информацию европейских операторов газотранспортных систем.
Отмечается, что поставки начались с 5 августа.
Российская компания «Газпром» прекратила поставлять газ в Латвию по июльской заявке страны. Причина была, как указывалось, в нарушениях условий отбора газа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru