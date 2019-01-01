В Крыму оценили предложение Рады о наказании за непризнание полуострова украинским
В Крыму отреагировали на появление на Украине законопроекта, который предлагает ввести уголовную ответственность за непризнание полуострова и территорий Донбасса украинскими. Как заявил RT депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара, такие законодательные инициативы - попытка вступить в борьбу с абсолютной реальностью.
По словам народного избранника, киевскому режиму не нравится, что сами украинцы в своём большинстве прекрасно осознают, что Крым — часть России, и относятся к этому с пониманием.
С этим ничего не смогла поделать пятилетняя промывка мозгов населению и антироссийская риторика, отметил Ганжара. Он также выразил уверенность, что такой закон, в случае принятия, будет неработоспособным.
Ранее стало известно о регистрации в Верховной раде законопроекта, который предполагает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет за непризнание Донбасса и Крыма украинскими территориями. Среди авторов документа – спикер парламента Андрей Парубий.
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