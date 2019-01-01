Политика

В Крыму оценили предложение Рады о наказании за непризнание полуострова украинским

10 июля16:57

В Крыму отреагировали на появление на Украине законопроекта, который предлагает ввести уголовную ответственность за непризнание полуострова и территорий Донбасса украинскими. Как заявил RT депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара, такие законодательные инициативы - попытка вступить в борьбу с абсолютной реальностью.

По словам народного избранника, киевскому режиму не нравится, что сами украинцы в своём большинстве прекрасно осознают, что Крым — часть России, и относятся к этому с пониманием.

Изгнание Зеленским «разбойника» в Борисполе сочли популизмом

С этим ничего не смогла поделать пятилетняя промывка мозгов населению и антироссийская риторика, отметил Ганжара. Он также выразил уверенность, что такой закон, в случае принятия, будет неработоспособным.

Ранее стало известно о регистрации в Верховной раде законопроекта, который предполагает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет за непризнание Донбасса и Крыма украинскими территориями. Среди авторов документа – спикер парламента Андрей Парубий.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:КрымВерховная РадаЗаконопроект