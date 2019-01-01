В Крыму оценили предложение Рады о наказании за непризнание полуострова украинским

В Кремле заявили, что поднимать вопрос о восстановлении авиасообщения России с Грузией пока рано

Зеленский решил превратить чернобыльскую зону в «туристический магнит»

Счетная палата считает слишком оптимистичным прогноз о росте реальных доходов россиян и сокращении бедности

МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и сильном ветре в Москве